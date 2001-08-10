Мужчина ограбил магазин в Невельске
26 мая в дежурную часть отдела полиции Невельска поступило сообщение о грабеже. В одном из магазинов райцентра злоумышленник, применив физическую силу к сотруднице, похитил из кассы и сейфа 56 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
На место происшествия немедленно была отправлена следственно-оперативная группа. В результате проведенных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника – 31-летнего, ранее неоднократно судимого жителя райцентра, который, желая скрыться, покинул пределы Невельского района. При оперативном сопровождении сотрудников Управления Уголовного розыска УМВД области подозреваемый был задержан в Южно-Сахалинске.
Установлено, что потерпевшая продавщица являлась сожительницей подозреваемого. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник пришел к ней на работу и потребовал отдать ему выручку, на что получил отказ. Тогда он начал угрожать ей применением физической силы. Испугавшись, потерпевшая, отдала ему часть наличных. Но пройдя в подсобное помещение, злоумышленник обнаружил сейф, отнял у потерпевшей от него ключ и похитил оставшуюся часть вышеуказанной суммы, после чего скрылся.
Выйдя на улицу, мужчина сразу же вызвал такси, чтобы уехать из города. При этом злоумышленник позже звонил потерпевшей и под угрозой расправы запретил обращаться в полицию.
Похищенные деньги подозреваемый тратил по своему усмотрению, пока не был задержан сотрудниками полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж, совершенный с применением насилия неопасного для жизни. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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