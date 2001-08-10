Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2018
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10:53, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец чуть не лишился квартиры из-за долга

Житель областного центра, неправильно оценивший свои финансовые возможности, чуть не лишился недвижимого имущества. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Так, мужчина, заняв у физического лица 1 500 000 рублей, оставил в залог собственную 2-х комнатную квартиру. Однако условия договора сахалинец не соблюдал, в связи с чем в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств в отношении него возбуждено исполнительное производство об обращении взыскания на заложенную недвижимость.

Когда мужчина явился на прием в отдел судебных приставов, представитель закона ознакомил его с материалами исполнительного производства. В тот же день судебный пристав-исполнитель наложил арест на заложенное имущество для дальнейшей его передачи на торги. Опасаясь остаться без квартиры, должник оплатил долг в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера.

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