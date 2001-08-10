Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2018
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14:34, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка предложила взятку за возврат контрафактного алкоголя

Южно-Сахалинским городским судом Сахалинской области постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки за совершение заведомо незаконного действия). Об этом сообщили в Сахалинской транспортной прокуратуре. 

Судом установлено, что в феврале 2018 года в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из магазинов в г. Южно-Сахалинске сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли немаркированную алкогольную продукцию.

С целью возвращения изъятого товара собственник предложила полицейским вернуть алкоголь за 50 тыс. рублей, о склонении к совершению коррупционного преступления они сообщили своему руководству.

С учетом позиции государственного обвинителя Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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