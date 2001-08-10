Тихоокеанское
информационное агентство
1 Июня 2018
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16:06, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец обворовал магазин начальника

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску установлен подозреваемый в совершении кражи из магазина 374 тысяч рублей.

В конце прошлой недели в городское управлении полиции поступило заявление гражданина о том, что посторонний, повредив окно, проник в торговый объект, расположенный  по улице Отдаленной, откуда похитил денежные средства. В ходе проведения мероприятий, направленных на установление личности гражданина, причастного к данному деянию, полицейские вышли на 33-летнего бывшего работника этого магазина. Похищенными деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России - основания задержания подозреваемого.

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