Юные сахалинцы украли драгоценности

Вчера в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 47-летняя местная жительница с заявлением о краже. Потерпевшая сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия. Сумма ущерба, причиненного заявительнице, составила 65000 рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Как выяснилось, женщина на несколько дней уехала на дачу. Дома остался сын, который пригласи в гости двоих знакомых. Молодые люди нашли в квартире шкатулку с драгоценностями и похитили ее содержимое. Украшения они отнесли в ломбард, которые были быстро оттуда распроданы. Вырученные деньги молодые люди потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. У подозреваемых 15 и 17 лет взято обязательство о явке.