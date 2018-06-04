Тихоокеанское
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11:55, 04.06.18 | Новости происшествий Сахалина и Курил

При ДТП в Долинском районе погиб мужчина

2 июня, примерно в 6.50 минут, 52-летний водитель автомобиля Toyota Probox, двигался в северном направлении по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». На 75 км, по предварительным данным, он не справился с управлением, допустил выезд на встречную полосу, в результате чего столкнулся с автомобилем Nissan Datsun, сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota Probox скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир автомобиля «Toyota Probox», 30 – летний мужчина, а также 40 – летний водитель автомобиля Nissan Datsun, получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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