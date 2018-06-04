При ДТП в Поронайском районе погиб водитель Toyota Mark II

2 июня, примерно в 1:00, 35 –летний водитель автомобиля Toyota Mark II двигался по автодороге Лермонтовка - Восток - Вахрушев. На 3 км, по предварительным данным, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка.