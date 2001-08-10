Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июня 2018
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10:33, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили десятилетнюю девочку

4 июня, примерно в 19.30, 47-летний водитель автомобиля Toyota Caldina, двигался в южном направлении по улице Карьерной, в областном центре. В районе дома № 35 он сбил 10- летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде, вне пешеходного перехода. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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