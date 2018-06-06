На мошенницу из Южно-Сахалинска завели уголовное дело

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 28-летняя местная жительница, подозреваемая в мошенничестве. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Как стало известно сотрудникам полиции, находясь на лечении в одном из местных медицинских учреждений, злоумышленница предложила помочь соседке по палате пенсионного возраста настроить мобильный телефон. Под предлогом, что ей нужно выйти, злоумышленница покинула лечебное заведение с гаджетом потерпевшей.

Заметив долгое отсутствие соседки по палате, женщина позвонила в полицию. Спустя некоторое время гражданка была установлена стражами порядка для дальнейшего разбирательства. К этому моменту похищенным сотовым телефоном она распорядилась по своему усмотрению. Сумма ущерба составила около 6 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.