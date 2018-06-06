За покушение на убийство сахалинец проведет в колонии 12 лет

Углегорской городской прокуратурой проведена проверка по обращению женщины о взыскании компенсации морального вреда, в связи с совершением в отношении нее преступления.

Как сообщили в областной прокуратуре, в октябре 2017 года житель Южно-Сахалинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате ссоры с потерпевшей, нанес ей не менее 6 ударов кухонным ножом в область груди и спины. Препятствуя тому, чтобы женщина сообщила о произошедшем родственникам по телефону, перерезал провод стационарного телефона, толкнул ее в спальню, закрыл за ней двери и покинул квартиру. Однако, потерпевшую обнаружили родственники и доставили ее в ГБУЗ «Углегорская ЦРБ.

Приговором Углегорского городского суда житель г. Южно-Сахалинска осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год.

По результатам рассмотрения обращения городской прокурор обратился в суд в интересах потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда с осужденного в размере 700 000 рублей.

Суд, согласившись с требованиями прокурора, взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.