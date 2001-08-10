Оплатить алименты тымовчанина заставил статус «пешехода»
Житель Тымовского района оплатил задолженность по алиментам, опасаясь временного ограничения на пользование специальным правом на управление автотранспортом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 части своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако решение суда исполнял нерегулярно и не в полном объеме, в результате чего сумма задолженности по алиментам составила 65 тысяч рублей.
В связи с этим, судебный пристав-исполнитель принял в отношении должника комплекс мер принудительного характера, в том числе вынес постановление об ограничении в пользовании специальным правом в виде управления транспортным средством, а также снова предупредил его о последствиях уклонения от уплаты алиментов, в том числе об административной и уголовной ответственности.
Именно последняя мера и стала стимулом для горе-отца пересмотреть свое отношение к выплате алиментов. Чтобы не отказываться от статуса «водителя», мужчина в кратчайшие сроки погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.
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