На 8 лет сядет участник сахалинской преступной группировки
36-летний житель Смирныховского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).
Как сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре, осужденный, отбывая в 2014 году наказание в исправительной колонии № 2 пгт. Смирных, вступил в преступный сговор с еще одним заключенным. Соучастники, посредством сотовой связи, предложили двум жителям Смирныховского района заниматься сбытом наркотического средства - гашишного масла. По указанию осужденного один из них в определенном им месте приобрел не менее 376,88 грамма наркотического средства, расфасовал его в шприцы, часть из которых передал второму злоумышленнику, также находящемуся на свободе. Осуществить сбыт наркотического вещества участники преступной группы не смогли, поскольку их действия пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Трое участников указанной преступной группы осуждены в 2015 году и в настоящее время отбывают наказание в виде лишения свободы.
Осужденному же в указанное время удалось избежать ответственности, поскольку орган следствия посчитал, что доказательств его причастности к совершению преступления недостаточно. После вмешательства прокуратуры производство по уголовному делу в отношении данного лица возобновлено.
Суд первой инстанции, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к лишению свободы на срок 8 лет со штрафом 50 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Не согласившись с приговором, подсудимый и его адвокат обжаловали судебный акт в апелляционном порядке.
Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Сахалинского областного суда указанный приговор оставлен без изменения.
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