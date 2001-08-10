Прокуратура проверит ситуацию с поставкой топлива на Кунашир

Прокуратурой области с привлечением прокуратуры Южно-Курильского района организована проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о перебоях с поставкой автомобильного топлива на Кунашир. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

В рамках организованной проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при распоряжении объектами муниципальной собственности, лицензионного законодательства, а также реализации возложенных на органы местного самоуправления функций.

При наличии на то оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования в целях обеспечения фактического устранения нарушений закона и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.