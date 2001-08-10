Автолюбитель из Невельска осужден за вождение в пьяном виде
Мировой судья судебного участка № 33 Холмского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Невельска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
Суд установил, что 16 февраля 2018 года подсудимый, будучи осужденным за аналогичное преступление к штрафу с лишением права управлять транспортным средством на срок более двух лет, вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде.
В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, сообщили в областной прокуратуре.
Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил подсудимого к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством в течение 3 лет.
Приговор в законную силу не вступил.
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