Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2018
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12:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Автолюбитель из Невельска осужден за вождение в пьяном виде

Мировой судья судебного участка № 33 Холмского района вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя г. Невельска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). 

Суд установил, что 16 февраля 2018 года подсудимый, будучи осужденным за аналогичное преступление к штрафу с лишением права управлять транспортным средством на срок более двух лет, вновь управлял автомобилем в нетрезвом виде. 

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, сообщили в областной прокуратуре. 

Суд, согласившись с позицией прокурора, приговорил подсудимого к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством в течение 3 лет. 

Приговор в законную силу не вступил.

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