В Корсакове загорелся барак
Утром 8 июня в пожарную часть Корсакова поступило сообщение о возгорании по улице Невельской. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит четырехквартирный дом барачного типа. Огнеборцы немедленно приступили к тушению. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона в 05.20 (сах). Спустя четыре минуты сотрудники пожарной охраны прибыли на место возгорания. К моменту прибытия подразделения наблюдалось горение квартиры и крыши открытым пламенем на общей площади 200 квадратных метров.
Из четырех квартир барака три были жилые, в двух из них находились люди. Распространению пламени способствовало его позднее обнаружение - жилец квартиры в момент возгорания на месте отсутствовал и из-за позднего времени огонь был замечен соседями не сразу. Все жильцы, находившиеся в тот момент в помещении, эвакуировались самостоятельно, пострадавших среди них нет.
Пожар был локализован в 07.16 (сах), а в 09.41 (сах) дана ликвидация открытого горения. В тушении были задействованы 20 человек и 5 единиц техники Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона, причины пожара в настоящий момент устанавливаются. Одной из рассматриваемых версий является поджог.
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