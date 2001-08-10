Организация культуры в Смирных не прошло проверку пожарной безопасности

Прокуратура Смирныховского района провела проверку соблюдения пожарной безопасности в МБУК «Смирныховская ЦКС». Об этом рассказали в областной прокуратуре.

Правоохранители выявили нарушения огнезащитной обработки конструкций. В компании использовали лампы со снятыми колпаками (рассеивателями). Также они ввели в эксплуатацию воздушную ЛЭП над деревянной кровлей здания. У работников отсутствовало специальное обучение.

Директору МБУК «Смирныховская ЦКС» внесено представление. Нарушения устранили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

По материалам возбужденных прокуратурой административных производств по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ юридическому и должностному лицу назначены наказания в виде административного штрафа в размере 150 тыс рублей и 6 тыс рублей соответственно.