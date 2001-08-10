Камчатского художника грозятся наказать и из Госдумы, и из церкви

В соседнем с Сахалином регионе разгорелся скандал с участием священников, прокуратуры и художника. В Камчатском крае прокуроры организовали проверку заявления человека в одежде священника, который призывал к расправе над карикатуристом. Об этом сообщает ИА «Кам 24».

Статья о том, что человек в рясе призывал к расправе над камчатским художником Денисом Лопатиным, который «богохульно изобразил» царя Николая II, был опубликован в минувшее воскресенье.

- Накажите его так, чтобы ни сам он, ни подобные ему жидовские хулители никогда не посмели дерзнуть, сказать, написать или создать что-либо против помазанника Божия, который является искупителем соборного греха русского народа. Накажите его во славу Божию, – говорит священнослужитель.

Денис Лопатин находится сейчас во Франции. Он принял решение об отъезде из России, опасаясь уголовного преследования, на котором настаивает депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская. Кроме этого, художник получает угрозы от православных активистов.