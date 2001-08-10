Тихоокеанское
информационное агентство
6 Июля 2018
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14:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец искал ночлег на подстанции и умер от удара током

Незаконное проникновение на одну из трансформаторных подстанций г. Южно-Сахалинска закончилось гибелью неизвестного мужчины.

5 июля, около 12 часов ночи, несмотря на предупреждающие об опасности знаки и надписи, нарушитель, взломав дверной замок подстанции,  проник внутрь, возможно для ночлега.

Прикоснувшись к токоведущим частям напряжением в 10 тысяч вольт, он был смертельно поражен электрическим током. В результате этого возникло короткое замыкание. Выяснением причин сбоя в работе оборудования занялась оперативно-выездная бригада филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», которая и обнаружила обгоревшее тело погибшего. Его личность сейчас выясняется, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».

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