Сахалинец искал ночлег на подстанции и умер от удара током
Незаконное проникновение на одну из трансформаторных подстанций г. Южно-Сахалинска закончилось гибелью неизвестного мужчины.
5 июля, около 12 часов ночи, несмотря на предупреждающие об опасности знаки и надписи, нарушитель, взломав дверной замок подстанции, проник внутрь, возможно для ночлега.
Прикоснувшись к токоведущим частям напряжением в 10 тысяч вольт, он был смертельно поражен электрическим током. В результате этого возникло короткое замыкание. Выяснением причин сбоя в работе оборудования занялась оперативно-выездная бригада филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго», которая и обнаружила обгоревшее тело погибшего. Его личность сейчас выясняется, сообщили ТИА «Острова» в ПАО «Сахалинэнерго».
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