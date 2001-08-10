Сахалинец украл больше миллиона рублей и теперь сядет на семь с половиной лет
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя г.Южно-Сахалинска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
Суд первой инстанции установил, что в вечернее время 16 декабря 2016 года осужденный по предварительному сговору с иным лицом незаконно проникли в офис продаж «МТС» АО «РТК» и тайно похитили из сейфа денежные средства в крупном размере в сумме 698 000 рублей.
Кроме того, 10 августа 2017 года в дневное время указанные лица, находясь в помещении отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», совершили нападение на сотрудника почтового отделения и открыто похитили денежные средства в крупном размере в сумме 384 800 рублей.
В судебном заседании осужденный признал вину в совершении преступления.
Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому окончательное наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор оспорен осужденным в апелляционном порядке в связи с суровостью назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил приговор без изменения, жалобу осужденного без удовлетворения.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
15:41 5 Июля Южносахалинские лыжники прибавили 300 грамм во время спортивного лагеря
- 15:47 5 Июля Чемпионки Европы по чирспорту вернулись на Сахалин
14:36 5 Июля В Сахалинской области чествуют тружеников моря
- 12:20 5 Июля На двух участках дорог Южно-Сахалинска возможны временные ограничения в движении транспорта
10:13 13 Июня Сахалинская область отметила День России
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
Выбор редакции
- 17:04 Вчера Сахалинцы представили островной регион на Первенстве России по лёгкой атлетике
- 15:40 Вчера Оборудование для нового цеха по производству рыбной муки и жира доставят на Кунашир
- 15:40 9 Июля Праздник семьи отметили у музея Чехова в областном центре
- 15:17 9 Июля Рыбаки России написали письмо Владимиру Путину
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?