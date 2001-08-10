Сахалинец украл больше миллиона рублей и теперь сядет на семь с половиной лет

Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя г.Южно-Сахалинска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ (кража), ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.

Суд первой инстанции установил, что в вечернее время 16 декабря 2016 года осужденный по предварительному сговору с иным лицом незаконно проникли в офис продаж «МТС» АО «РТК» и тайно похитили из сейфа денежные средства в крупном размере в сумме 698 000 рублей.

Кроме того, 10 августа 2017 года в дневное время указанные лица, находясь в помещении отделения почтовой связи ФГУП «Почта России», совершили нападение на сотрудника почтового отделения и открыто похитили денежные средства в крупном размере в сумме 384 800 рублей.

В судебном заседании осужденный признал вину в совершении преступления.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому окончательное наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор оспорен осужденным в апелляционном порядке в связи с суровостью назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил приговор без изменения, жалобу осужденного без удовлетворения.