Пьяная сахалинка убила сожителя и теперь сядет на 6 лет

Углегорским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Шахтерска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд установил, что 26 февраля 2017 года в ходе бытового конфликта, который возник между сожителями, подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанесла кухонным ножом один удар в грудь потерпевшему, отчего он скончался.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, приговорил подсудимую к наказанию в виде 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.