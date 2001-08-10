Арест банковского счета напомнил сахалинцу о ребенке

Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность по алиментам, чтобы вернуть себе право распоряжаться банковским счетом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 части своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако решение суда исполнял нерегулярно и не в полном объеме, что привело к образованию у него задолженности.

Так как добровольно сахалинец долг по алиментам не погашал, судебный пристав осуществил выход по его месту жительства с целью проверки имущественного положения и наложил арест на принадлежащий должнику планшет «Apple Ipad 9.7». Кроме того, согласно ответов из регистрирующих органов стало известно, что сахалинец является индивидуальным предпринимателем и имеет расчетный счет в кредитной организации. В связи с этим, сотрудник ведомства вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счете неплательщика.

Данная мера побудила должника явиться в отдел судебных приставов с требованием отменить постановление, но осознав, что это невозможно до погашения задолженности, он в течение нескольких дней явился в отдел судебных приставов и оплатил алименты в полном объеме.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.