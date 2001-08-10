Арест банковского счета напомнил сахалинцу о ребенке
Житель Южно-Сахалинска оплатил многотысячную задолженность по алиментам, чтобы вернуть себе право распоряжаться банковским счетом. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Мужчина обязан ежемесячно выплачивать 1/4 части своего дохода на содержание несовершеннолетнего ребенка, однако решение суда исполнял нерегулярно и не в полном объеме, что привело к образованию у него задолженности.
Так как добровольно сахалинец долг по алиментам не погашал, судебный пристав осуществил выход по его месту жительства с целью проверки имущественного положения и наложил арест на принадлежащий должнику планшет «Apple Ipad 9.7». Кроме того, согласно ответов из регистрирующих органов стало известно, что сахалинец является индивидуальным предпринимателем и имеет расчетный счет в кредитной организации. В связи с этим, сотрудник ведомства вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на банковском счете неплательщика.
Данная мера побудила должника явиться в отдел судебных приставов с требованием отменить постановление, но осознав, что это невозможно до погашения задолженности, он в течение нескольких дней явился в отдел судебных приставов и оплатил алименты в полном объеме.
УФССП России по Сахалинской области призывает граждан ответственно относиться к своим родительским обязанностям, своевременно и добровольно оплачивать алименты во избежание применения мер принудительного характера.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:54 Сегодня В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
10:52 Сегодня «Сахалин-2003» завершил первый круг зонального этапа всероссийских соревнований на втором месте
- 15:03 Сегодня Жители Холмска предложили идеи по благоустройству
- 15:15 Сегодня Арест банковского счета напомнил сахалинцу о ребенке
15:41 5 Июля Южносахалинские лыжники прибавили 300 грамм во время спортивного лагеря
- 15:47 5 Июля Чемпионки Европы по чирспорту вернулись на Сахалин
14:36 5 Июля В Сахалинской области чествуют тружеников моря
- 12:20 5 Июля На двух участках дорог Южно-Сахалинска возможны временные ограничения в движении транспорта
10:13 13 Июня Сахалинская область отметила День России
11:20 19 Июня В Южно-Сахалинске завершился региональный этап акции «Тест на ВИЧ: экспедиция»
10:56 20 Июня Сахалинские парламентарии встретились с советником премьер-министра Японии по связям с Россией
15:45 25 Июня На юге острова появится крупный межмуниципальный мусоросжигательный комплекс
Выбор редакции
- 17:05 Сегодня Сахалинцы приняли участие в первенстве Дальнего Востока по пожарно-спасательному спорту
- 10:54 Сегодня В Южно-Сахалинске завершается строительство универсального спортивного зала
- 10:52 Сегодня «Сахалин-2003» завершил первый круг зонального этапа всероссийских соревнований на втором месте
- 17:04 Вчера Сахалинцы представили островной регион на Первенстве России по лёгкой атлетике
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?