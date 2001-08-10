Тихоокеанское
информационное агентство
13 Июля 2018
Сегодня 01:50
62,21|72,68|0,00
Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
16:23, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За нападение на полицейского сахалинец осужден условно

Невельским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Углегорска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили в областной прокуратуре,  9 апреля 2018 года подсудимый,  находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал на крыльце дома № 10 по ул.Рыбацкая  в г. Невельске.

Для установления личности и дальнейшего разбирательства он доставлен в ОМВД России по Невельскому городскому округу, после чего направлен для медицинского освидетельствования в ГБУЗ «Невельская ЦРБ».

Не желая исполнять законные требования сотрудника  полиции, осужденный схватил его за плечи и форменное обмундирование,  и попытался повалить на землю.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы  сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Фоторепортажи

      Полезные страницы

      Аналитика

      Опрос

      Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?