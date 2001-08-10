За нападение на полицейского сахалинец осужден условно

Невельским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя Углегорска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщили в областной прокуратуре, 9 апреля 2018 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал на крыльце дома № 10 по ул.Рыбацкая в г. Невельске.

Для установления личности и дальнейшего разбирательства он доставлен в ОМВД России по Невельскому городскому округу, после чего направлен для медицинского освидетельствования в ГБУЗ «Невельская ЦРБ».

Не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, осужденный схватил его за плечи и форменное обмундирование, и попытался повалить на землю.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.