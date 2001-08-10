Сахалинца приговорили к 10 годам колонии за хранение наркотиков

Вступил в силу приговор Холмского городского суда, которым ранее судимый житель Холмска признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных части 2 статьи 228, пункта «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере и незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере).

Как сообщили в областной прокуратуре, 29 января 2017 года осужденный, посредством сети «Интернет», незаконно приобрел наркотическое средство каннабис (марихуана) в крупном размере, массой не менее 138,9 граммов, более 20 грамм которого сбыл, а оставшуюся часть хранил у себя в квартире до изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании осужденный признал себя виновным лишь в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, отрицая факт сбыта вещества.

Суд первой инстанции, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор оспорен осужденным в апелляционном порядке в связи с недоказанностью вины.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил приговор без изменения, жалобу осужденного без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.