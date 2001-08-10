Пропавшего на плоту сахалинца ищут в Татарском проливе
На Сахалине спасатели ведут поиски молодого человека, которого на самодельном плоту унесло в Татарский пролив. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.
По информации отдела по делам ГО и ЧС Невельского района Сахалина, поздно вечером в минувшую субботу в единую диспетчерскую службу позвонил молодой человек, который сообщил, что он на самодельном плоту из пенопласта вышел в море в районе села Ясноморское Невельского района и его уносит в открытое море. Он попросил помощи.
На поиски в море сразу вышли сотрудники районного ГИМС, погранслужбы и государственной морской инспекции. На катерах и лодках они работали дотемна, осмотрели почти 10 км. морской акватории, но плот не нашли. Сахалинец на звонки не отвечал.
В воскресенье юг Сахалина оказался под влиянием циклона, в море был шторм и сильный туман, поэтому поиски пропавшего велись по побережью – в районе Невельска и сел Ясноморское и Заветы Ильича.
16 июля с утра поиски продолжились в море, на побережье и с воздуха. В район поиска вылетел вертолет Ми-8 с группой спасателей Сахалинского отряда им. В.А. Полякова – филиала ДВРПСО МЧС России на борту. В результате поисковых работ было обследовано порядка 350 кв. км., в том числе береговая линия от п. Калинино до м. Кузнецова, водная поверхность на удалении до 50 км.
О происшествии оповещены все суда, находящиеся в зоне поисковых работ, которые продолжаются.
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