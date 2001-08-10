В Долинском районе ищут пропавшего 69-летнего мужчину

В Стародубском пропал местный житель. По информации, поступившей от родственников, он вышел утром в лес на выпас коров и не вернулся. Поиски, проводимые 17 и 18 июля силами сотрудников полиции, родных и знакомых 69-летнего пропавшего, результатов не дали. Тогда обратились за помощью к спасателям, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе ДВРПСО МЧС России.

19 июля в район п. Стародубское для проведения поисковых мероприятий прибыла группа спасателей Сахалинского отряда им. В.А. Полякова - филиала ДВРПСО МЧС России в составе 6 спасателей, 1 единицы техники. Спасатели обследовали прилегающую лесную территорию, поляны и овраги, где предположительно пропал мужчина.

Сегодня, 20 июля, поисковые мероприятия продолжаются. Район поиска расширен.