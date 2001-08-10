Шесть незадекларированных спутниковых телефонов изъяли у Японцев на Кунашире

Шесть незадекларированных спутниковых телефонов обнаружили сахалинские таможенники у граждан Японии при оформлении чартерного рейса, в рамках безвизовых обменов в аэропорту на острове Кунашир. Об этом ТИА «Острова» сообщили в Сахалинской таможне.

В соответствии с таможенным законодательством ввоз таких товаров разрешен при наличии разрешительного документа, выданного Роскомнадзором.

В отношении владельцев устройств возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ – по факту недекларирования товаров подлежащих обязательному письменному декларированию и по ст. 16.3 КоАП РФ – несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Товар задержан, ведется административное производство. Дальнейшая судьба радиоэлектронных устройств будет решена по итогам административного расследования.