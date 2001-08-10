Тихоокеанское
информационное агентство
25 Июля 2018
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Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили
10:46, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области уволили

Прокуратурой Сахалинской области  проведена проверка исполнения антикоррупционного законодательства.

Установлено, что руководитель Государственной жилищной инспекции области Оксана Ковтонюк с нарушением установленного порядка подписала  приказы  о начислении себе премий. При этом, мер по  недопущению и урегулированию  конфликта интересов не принимала,  уведомления о наличии личной заинтересованности работодателю - Губернатору Сахалинской области, не направляла.

В результате данных действий  должностным лицом с ноября 2015 года по декабрь 2016 года незаконно получено более 1 млн рублей в качестве премиального вознаграждения.

По представлению прокуратуры чиновница не привлечена к дисциплинарной ответственности за указанные нарушения.

В связи с этим, прокурором области в суд направлено исковое заявление о  возложении на работодателя обязанности привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Южно-Сахалинский городской суд, рассмотрев гражданское дело по иску прокурора, нашел позицию надзорного органа подлежащей удовлетворению.

Распоряжением Губернатора Сахалинской области от 23.07.2018 Ковтонюк О.Н. уволена в связи с утратой доверия.

Источник: Сахалинская областная прокуратура

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