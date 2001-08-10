У пенсионера в Александровске-Сахалинском нашли грядки с коноплей

Полицейские Александровска-Сахалинского задержали 60-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном культивировании нарокосодержащих растений. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее стражи порядка получили информацию о том, что указанный гражданин выращивает у себя на приусадебном участке растение, внешне похожее коноплю.

В ходе осмотра территории, а также жилища мужчины, сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 800 кустов наркосодержащего растения.

По словам злоумышленника, коноплю он посадил в начале мая и планировал сделать из нее наркотик для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества или психотропные вещества либо их прекурсоры. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.