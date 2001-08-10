У сахалинца нашли боеприпасы без документов

Полицейские Поронайска задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее оперативникам поступила информация, что указанный гражданин незаконно хранит у себя в хозпостройке запрещенные изделия.

В ходе осмотра гаража стражи порядка обнаружили патроны разного калибра в количестве 30 единиц.

Документы, разрешающие хранить вышеописанные боеприпасы, у мужчины отсутствовали. По словам злоумышленника, патроны он несколько лет назад нашел в лесном массиве и хранил для личных целей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.