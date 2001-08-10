Сахалинка стала жертвой телефонных мошенников

В полиции Поронайска возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в отношении 48-летней местной жительницы. Путем обмана злоумышленник похитил у женщины 20 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Установлено, что на мобильный телефон потерпевшей позвонил неизвестный

и преставившись ее братом сообщил о том, что попал в ДТП. Он начал убеждать заявительницу, что для того чтоб с него сняли ответственность, ей надо перечислить на счет вышеуказанную сумму. Перепугавшись за жизнь близкого родственника и поддавшись убеждению звонившего, женщина выполнила его требования.

После поступления денежных средств, злоумышленник отключил телефон и более на связь не выходил.

В настоящий момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному деянию.