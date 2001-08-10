В выходные в автоавариях пострадали 17 сахалинцев
За прошедшие выходные дни с 27 по 29 июля 2018 года на территории Сахалинской области зарегистрированы 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
Сотрудниками ГИБДД на территории города Южно-Сахалинска был пресечен 21 факт управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них в отношении 3 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.
Пресечены 16 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление транспортными средствами, либо лишенными такого права.
Так, 27 июля 2018 года, примерно в 10 часов 20 минут, 71-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Lite Ace, двигался по улице Ленина в северном направлении. В районе дома № 1 совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
28 июля 2018 года примерно в 19 часов 30 минут, 25-летний водитель, управляя автомобилем «NISSAN SAFARI», двигался по грунтовой автодороге в западном направлении. На 2 километре не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем «КАМАЗ».
В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля «NISSAN SAFARI» получили телесные повреждения различной степени тяжести.
28 июля 2018 года около 16 часов 40 минут, 37-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA MARK II», двигался по улице Окружной. В районе дома № 9А, совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.
29 июля 2018 года примерно в 00 часов 45 минут, 56-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA COROLLA FILDER», двигался по автодороге «Юго-Западный объезд» в восточном направлении. На 4 километре, совершил наезд на неустановленного пешехода, который двигался по проезжей части в неустановленном направлении.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
29 июля 2018 года примерно в 17 часов 20 минут на прибрежной полосе в районе села Восточное, 12-летняя девочка, управляя мопедом «DIO CITY MOVEMENT», совершила наезд на 3-летнего мальчика, который играл на песке.
В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.
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