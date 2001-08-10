Невельские полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью
В минувшую субботу в отдел МВД России по Невельскому городскому округу поступило сообщение от фельдшера одной из больниц райцентра. Бригадой медиков оказана помощь 42-летнему местному жителю. У потерпевшего диагностировано проникающее ранение брюшной полости с повреждением кишечника и резаное ранение грудной клетки, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской полиции.
На место происшествия немедленно был отправлен наряд. Прибывшие стражи порядка задержали подозреваемого в противоправном даянии. Им оказался 34-летний, ранее судимый житель райцентра. Мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Как пояснил злоумышленник, он вместе с потерпевшим распивал спиртное на крыльце одного из подъездов в районе улицы Советской. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, переросший в потасовку. Тогда, подозреваемый схватил нож и нанес оппоненту несколько проникающих ранений в область груди, причинив тем самым тяжкий вред здоровью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленной причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В настоящий момент подозреваемый задержан по статье 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - появление в общественных местах в состоянии опьянения.
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