Оперативники Корсакова задержали подозреваемого в разбойном нападении

Сотрудники сахалинского уголовного розыска задержали 28-летнего, ранее неоднократно судимого жителя села Соловьевка, подозреваемого в разбойном нападении.

Как сообщили ТИА «Острова» в областном УМВД, ранее в дежурную часть райцентра за помощью обратилась 43-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестный, угрожая ей ножом, похитил сотовый телефон из ее жилища.

Сыщики выяснили, что подозреваемый после употребления спиртных напитков решил наведаться в гости к своему знакомого, но того на месте не оказалось. Тогда, злоумышленник при помощи подручных инструментов выбил входную дверь и проник в жилище. В это время в дом вернулась хозяйка квартиры. Увидев постороннего, женщина начала кричать. Чтобы потерпевшая не привлекла к себе внимание, мужчина схватил нож и начал угрожать ей расправой, при этом требуя отдать ему сбережения, хранившиеся в жилище. Поняв, что денежных средств у женщины нет, он выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся.

В течение нескольких дней подозреваемый скрывался от правоохранительных органов, но вскоре его местонахождение было установлено, а сам он задержан. Телефон изъят и будет возвращен законной владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации - разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище…. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого.