Тихоокеанское
информационное агентство
31 Июля 2018
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Очередная партия породистого скота для новой фермы в селе Троицком прибыла на Сахалин
10:29, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

За понедельник на дорогах Сахалинской области никто не пострадал

По данным сахалинской Госавтоинспекции, за 30 июля 2018 года на территории островного региона дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано.

Сотрудники ГИБДД на территории города Южно-Сахалинска пересекли 5 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них в отношении 1 водителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 5 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление транспортными средствами, либо лишенными такого права, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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