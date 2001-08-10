В Невельске раскрыта кража крупной суммы у пенсионерки
В отдел МВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 77-летней местной жительницы. С банковской карты пенсионерки при неизвестных обстоятельствах пропали 38 тысяч рублей, сообщили ТИА «Острова» в региональном УМВД.
В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили личность причастной к краже гражданки. Ею оказалась 39-летняя знакомая заявительницы. Женщина была доставлена в отдел полиции для разбирательства.
Как пояснила злоумышленница, в течение некоторого времени она ухаживала за потерпевшей и имела свободный доступ в ее квартиру и к ее вещам. В один из дней она незаметно взяла телефон заявительницы, подключенный к услуге «мобильный банк», и перевела на свой счет небольшую сумму. Убедившись, что потерпевшая не заметила пропажи, злоумышленница переводила себе денежные средства каждый раз, когда приходила к знакомой, в результате чего и похитила вышеуказанную сумму.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской федерации – кража. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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