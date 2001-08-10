Житель Холмска сорвал цепочку с пригласившей его домой женщины

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу обратилась за помощью 38-летняя местная жительница. Малознакомый мужчина сорвал с нее золотую цепочку и скрылся. Ущерб женщина оценила в 54 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 43-летнего, ранее судимого за имущественное преступление жителя райцентра.

Как пояснил злоумышленник, он познакомился с потерпевшей на улице, после чего она пригласила его в гости. Во время диалога, мужчина обратил внимание на золотое изделие на шее. Пригласив женщину в коридор, он выждал подходящего момента, сорвал с нее цепочку и скрылся.

Похищенное подозреваемый сдал в ближайший ломбард, а полученные наличные потратил на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации – грабеж. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.