Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске в аварии получили травмы двое
12:11, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах микроавтобус столкнулся с автобусом

1 августа 2018 года примерно  в 7 часов утра 42-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Таун Айс», двигался по улице Мостовой в южном направлении в пгт Ноглики. В районе дома № 29, по предварительным данным при совершении обгона, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ПАЗ».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота ТаунАйс» получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МВД России.

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