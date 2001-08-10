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12:11, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Ногликах микроавтобус столкнулся с автобусом
1 августа 2018 года примерно в 7 часов утра 42-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Таун Айс», двигался по улице Мостовой в южном направлении в пгт Ноглики. В районе дома № 29, по предварительным данным при совершении обгона, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ПАЗ».
В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота ТаунАйс» получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в региональном управлении МВД России.
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