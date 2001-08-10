Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2018
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В Южно-Сахалинске в аварии получили травмы двое
13:06, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в аварии получили травмы двое

За прошедшие сутки 31 июля 2018 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили травмы, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории города Южно-Сахалинска были пресечены 7 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения и  5 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление транспортными средствами, либо лишенными такого права.

31 июля 2018 года  примерно в 04 часа 40 минут  в городе Южно-Сахалинске,  водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигался по улице Дзержинской в северном направлении. При выезде на перекресток с Коммунистическим проспектом, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Форд  Транзит», который двигался в западном направлении по Коммунистическому проспекту.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель и двое пассажиров автомобиля «Форд Транзит»  получили травмы.

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