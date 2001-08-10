В Южно-Сахалинске в аварии получили травмы двое
За прошедшие сутки 31 июля 2018 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 2 человека получили травмы, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.
Сотрудниками ГИБДД на территории города Южно-Сахалинска были пресечены 7 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения и 5 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление транспортными средствами, либо лишенными такого права.
31 июля 2018 года примерно в 04 часа 40 минут в городе Южно-Сахалинске, водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Тойота Королла», двигался по улице Дзержинской в северном направлении. При выезде на перекресток с Коммунистическим проспектом, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Форд Транзит», который двигался в западном направлении по Коммунистическому проспекту.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водитель и двое пассажиров автомобиля «Форд Транзит» получили травмы.
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