Охинские полицейские по горячим следам раскрыли хищение чужого имущества

Вчера днем в дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Охинский» за помощью обратилась 40-летняя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что кто-то похитил из ее машины женскую сумочку и золотой крестик. Ущерб составил 54 тысячи рублей, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 54-летний, ранее судимый житель райцентра. По горячим следам он задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Как пояснил злоумышленник, он проходил в районе одного из продуктовых рынков райцентра и увидел автомобиль заявительницы с открытым окном. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал с сиденья иномарки вышеуказанное имущество и скрылся. Частью похищенного подозреваемый успел распорядиться по своему усмотрению, остальное изъяли оперативники.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.