Южно-Курильские полицейские оперативно задержали подозреваемого в краже

В отдел МВД России по Южно-Курильскому городскому округу обратился 21-летний местный житель, который сообщил, что несколько часов назад малознакомое лицо похитило у него портмоне в котором находились деньги и банковская карта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Им оказался 31-летний, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления уроженец Хабаровского края.

Как выяснили сыщики, потерпевший и подозреваемый познакомились в одном из досуговых заведений райцентра. Их диалог продолжился в квартире заявителя, где мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент хозяин квартиры уснул, чем и воспользовался подозреваемый, взяв со стола портмоне.

Выйдя на улицу и осмотрев содержимое кошелька, подозреваемый обнаружил в нем наличные в размере 5 тысяч рублей и банковскую карту с написанным на ней пин-кодом. Дойдя до ближайшего банкомата, злоумышленник снял с нее 38 тысяч рублей, после чего выкинул кредитку. Частью украденных денег он успел распорядиться по своему усмотрению, остальное было обнаружено и изъято сотрудниками полиции при задержании.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние – до пяти лет лишения свободы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.