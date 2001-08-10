Оперативники Невельска изъяли у местного жителя марихуану
Сотрудниками ОМВД России по Невельскому городскому округу в результате розыскных мероприятий задержан 56-летний, ранее судимый житель села Горнозаводск, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.
Ранее оперативникам поступила информация, что указанный мужчина хранит в своем жилище незаконные к обороту вещества. Для проверки полученных сведений стражи порядка произвели осмотр указанного дома и прилегающей к нему хозпостройки, в результате чего обнаружили и изъяли в высушенные части растения рода «конопля». Проведенная экспертиза показала, что данное вещество является марихуаной, массой более 12 грамм.
По словам злоумышленника, наркотик он хранил для личного употребления.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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