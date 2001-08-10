Вертолет Ми-8 МЧС России совершил санитарный рейс
Сегодня в 10.06 (сах) из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с установленным медицинским модулем. Экипажу предстояло транспортировать из Южно-Сахалинска в Хабаровск пациента 1963 года рождения для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили ТИА "Острова" в региональном управлении МЧС.
В 13.20 (сах) вертолет совершил посадку в Хабаровске. Пациент был передан врачам «скорой помощи» для транспортировки в медицинское учреждение. В полёте его сопровождали врачи Сахалинской областной клинической больницы.
В комплект медицинского модуля входят два аппарата искусственной вентиляции лёгких, аппаратура для мониторинга, шприц - дозаторы, комплекс шин и другое медицинское оборудование. Данный модуль предназначен для применения на вертолетах типа Ми-8 с целью эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а также в санитарных рейсах и оказания им квалифицированной медицинской помощи с использованием оборудования, входящего в его состав.
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