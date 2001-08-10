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10:55, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Ногликах пьяный водитель «микрика» столкнулся с автобусом
1 августа 2018 года, примерно в 7 часов, 42-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Town Ace в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Мостовой в южном направлении. В районе дома № 29, по предварительным данным, при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ПАЗ.
В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Town Ace получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской Госавтоинспекции.
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