Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2018
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10:55, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликах пьяный водитель «микрика» столкнулся с автобусом

1 августа 2018 года, примерно в 7 часов, 42-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Town Ace в состоянии алкогольного опьянения, двигался по ул. Мостовой в южном направлении. В районе дома № 29, по предварительным данным, при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ПАЗ.

В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota Town Ace получил телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в сахалинской Госавтоинспекции.

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