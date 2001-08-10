Два человека пострадали в аварии на корсаковской трассе

1 августа 2018 года около 18 часов 50 минут 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota RAV 4 двигалась по автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков в южном направлении. На перекрестке с автодорогой «Юго-Западный объезд», при совершении поворота налево, она не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом Нonda VТ1100 Shadow Sabre.

В результате ДТП водитель и девушка – пассажир мотоцикла получили телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области.