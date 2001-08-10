Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2018
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11:20, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Два человека пострадали в аварии на корсаковской трассе

1 августа 2018 года около 18 часов 50 минут 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota RAV 4 двигалась по автодороге Южно-Сахалинск – Корсаков в южном направлении. На перекрестке с автодорогой «Юго-Западный объезд», при совершении поворота налево, она не уступила дорогу и совершила столкновение с мотоциклом Нonda VТ1100 Shadow Sabre.

В результате ДТП водитель и девушка – пассажир мотоцикла получили телесные повреждения, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД по Сахалинской области.

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