Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2018
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14:22, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске направлено в суд уголовное дело по факту присвоения и растраты

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя областного центра, подозреваемого в присвоении чужого имущества.

Ранее за помощью к полицейским Южно-Сахалинска обратился хозяин одного из магазинов цифровой техники. Он рассказал, что в результате проведенной ревизии выявлена недостача четырех мобильных телефонов на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Следствием установлено, что обвиняемый, работая продавцом-консультантом в данной торговой точке, решил пойти на противоправное деяние.

При продаже гаджетов, злоумышленник вместо того чтобы пробить чек и провести соответствующую операцию в кассовом аппарате, присваивал наличные себе. При этом обвиняемый вводил граждан в заблуждение, говоря им, что товарный чек вместе с гарантией и остальной документацией находится в коробке с телефоном.

Таким образом, своими умышленными действиями  обвиняемый совершил преступление, предусмотренное статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации – присвоение или растрата.

Следователями была собрана исчерпывающая база доказательств, указывающих на причастность обвиняемого к противоправным деяниям. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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