63,14|73,42|74,51
18:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Почти две тысячи южносахалинцев остались без света
30 жилых домов Дальнего, в которых проживают 1756 человек, в результате аварии на электросетях остались без электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.
К поиску повреждения подключились специалисты «Распределительных сетей», ООО «Армсахстрой» и МУП «Электросервис». Как только место аварии будет определено, энергетики постараются в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома жителей Дальнего.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 08:33 27 Июля Эксперты совета по противодействию коррупции сделали замечание администрации Южно-Сахалинска
10:16 27 Июля Новое оборудование поступило в центр паллиативной помощи в Синегорске
- 10:11 27 Июля В Сахалинской научной библиотеке обсудят пенсионную реформу
- 11:34 27 Июля Служителей Военно-Морского Флота поздравил Олег Кожемяко
14:08 3 Июля На Сахалине завершили «перешивку» железнодорожного пути от Холмска до Ильинска
10:22 9 Июля В краеведческом музее отметили День семьи, любви и верности
17:01 9 Июля «Корни» и «Фабрика» выступили в Южно-Сахалинске
- 16:11 3 Июля Рыбакам-любителям запретили добывать лососей сетями на двух побережьях Сахалина
Выбор редакции
- 18:01 Вчера В Южно-Сахалинске до 10 августа будут принимать учебные заведения к учебному году
- 16:59 Вчера На Сахалин стали прибывать первые участники Worldskills
- 13:42 Вчера Новые самолеты для авиасообщения между островами поступят в Сахалинскую область
- 12:23 Вчера Жителей Холмска приглашают заняться утренней зарядкой
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?