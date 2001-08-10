Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2018
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Почти две тысячи южносахалинцев остались без света
18:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Почти две тысячи южносахалинцев остались без света

30 жилых домов Дальнего, в которых проживают 1756 человек, в результате аварии на электросетях остались без электроэнергии. Об этом ТИА «Острова» рассказали в мэрии областного центра.

К поиску повреждения подключились специалисты «Распределительных сетей», ООО «Армсахстрой» и МУП «Электросервис». Как только место аварии будет определено, энергетики постараются в кратчайшие сроки вернуть электричество в дома жителей Дальнего.

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