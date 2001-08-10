В ДТП в Сахалинской области погибли двое сотрудников полиции

2 августа в 18:30 на 181 километре трассы «Южно-Сахалинск – Оха» в районе села Заозерное Макаровского района водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь в северном направлении, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со служебным автомобилем полиции марки «Шевроле Нива».

В автомобиле находились три сотрудника ОМВД России по Макаровскому городскому округу и руководитель СО по Макаровскому району СУ СК России по Сахалинской области, которые в составе следственно-оперативной группы следовали на выезд.

В результате ДТП два сотрудника полиции – инспектор по ИАЗ ОГИБДД старший лейтенант полиции Александр Андрейко и старший следователь следственного отделения капитан юстиции Екатерина Петриченко скончались от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи. Остальные пассажиры «Нива Шевроле» получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия выезжали представители руководства УМВД России по Сахалинской области и ОМВД России по Макаровскому городскому округу.

Служебный автомобиль полиции ехал с соблюдением скоростного режима, сообщили ТИА "Острова" в областной ГИБДД.

Фото: АСТВ