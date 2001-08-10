Полиция областного центра раскрыла кражу ценного имущества

В дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 71-летняя жительница села Стародубское и сообщила, что кто-то проник в ее дом и похитил ценное имущество на сумму более 50 тысяч рублей. Как оказалось, уходя из дома потерпевшая забыла закрыть входную дверь, чем и воспользовался злоумышленник, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 21-летний, ранее судимый за аналогичное преступление уроженец села Краснополье. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Украденным он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.