Полиция областного центра раскрыла кражу ценного имущества
В дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 71-летняя жительница села Стародубское и сообщила, что кто-то проник в ее дом и похитил ценное имущество на сумму более 50 тысяч рублей. Как оказалось, уходя из дома потерпевшая забыла закрыть входную дверь, чем и воспользовался злоумышленник, сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали гражданина, причастного к данному деянию. Им оказался 21-летний, ранее судимый за аналогичное преступление уроженец села Краснополье. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства. Украденным он распорядился по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.
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