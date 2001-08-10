Тихоокеанское
информационное агентство
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10:20, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяная сахалинка съехала в кювет вместе с пассажиром

5 августа 2018 года примерно в 12 часов 46-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Nissan Note, двигалась по автодороге «Таранай - Зеленодольск» в восточном направлении. На 2 километре отвлеклась от управления и совершила съезд в кювет, сообщили ТИА «Острова» в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель и 29-летний пассажир получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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