За выходные в Сахалинской области произошло 6 ДТП

За прошедшие выходные дни, с 3 по 5 августа 2018 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Сотрудниками ГИБДД на территории города Южно-Сахалинска были пресечены 16 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 4 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 19 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление транспортными средствами, либо лишенными такого права.

03 августа 2018 года, около 7 часов 30 минут, в районе дома № 1, по улице Гоголя, 29-летняя девушка, управляя автомобилем «TOYOTA CALDINA», при движении задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и совершила наезд на 30-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

04 августа 2018 года, примерно в 10 часов 45минут, в районе дома № 47, по ул. Советской, 82-летний водитель, управляя автомобилем «TOYOTA LAND CRUISER», совершил наезд на 34-женщину, которая переходила проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получила телесные повреждения.

04 августа 2018 года, около 19 часов, на 65 километре автодороги «Южно-Сахалинск – Оха», 38-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «TOYOTA MARK II», при развороте, не убедился безопасности и совершил столкновение с автомобилем «TOYOTA LITEACE NOAH».

В результате ДТП 44-летний пассажир автомобиля «TOYOTA LITEACE NOAH» получила телесные повреждения.